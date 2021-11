Vila Nova anuncia renovação de treinador e volante experiente – Futebol Interior

Goiânia, GO, 25 (AFI) – Já fazendo o planejamento para a próxima temporada, o Vila Nova anunciou mais duas renovações de contrato nesta quinta-feira. Tratam-se de do técnico Higo Magalhães e do experiente volante Moacir. Ambos foram muito importantes na campanha da Série B.

Além disso, o time já está com a vaga garantida na final da Copa Verde.

TRABALHO COLETIVO

O treinador destacou a força de todos do clube para os resultados positivos na competição

“Esperei o momento certo, sabia que a oportunidade iria surgir. O clube se mobilizou para que as coisas dessem certo neste fim de ano. No futebol e no esporte, você nunca faz nada sozinho. Eu acredito muito na força coletiva. E também na simplicidade, na lealdade e na fome de querer sempre mais”, disse Higo Magalhães

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe volta a campo na neste domingo, para cumprir tabela contra o Vitória, às 16h, no Barradão, pela última rodada do Brasileirão Série B.