Vila Nova atropela Aquidauanense, faz 7 a 0 e avança para semifinal – Futebol Interior

Goiânia, GO, 04 (AFI) – O Vila Nova goleou o Aquidauanense-MS por 7 a 0, na noite desta quinta-feira (04), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde e se classificou para a semifinal da competição.

No duelo de ida, o Tigre venceu a Arara Azul por 1 a 0, em Aquidauana (MS). Agora, o Vila Nova vai enfrentar o Nova Mutum-MT.

DETALHES DO DUELO

O Vila Nova abriu o placar no primeiro minuto de jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Rafael Silva aproveitou sobra na área após cruzamento e balançou as redes do Aquidauanense.

Aos 17, os mandantes quase ampliaram em chute de Nico Maná por cima do gol. Oito minutos depois, Pedro Júnior acertou bela cabeçada e ampliou para o Tigre. Antes do intervalo, o Vila acertou duas vezes o travessão dos visitantes: aos 27, com Tiago Real, e aos 36, com Pedro Júnior.



O Vila Nova decidiu a partida no segundo tempo. Pedro Júnior balançou as redes duas vezes em dois minutos. Aos sete, ele driblou o goleiro e completou para o gol. Aos oito, o atacante aproveitou cruzamento e cabeceou firme.

Aos 12 minutos, Breno invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro para fazer o quinto do Tigre. Sem deixar o time visitante reagir, o Vila chegou ao sexto gol em bonito chute da entrada da área de João Pedro aos 16 minutos. No fim, aos 36 minutos, João Pedro se livrou da marcação do Azulão, deslocou o goleiro e marcou o sétimo gol do time goiano.