Vila Nova faz promoção e espera casa cheia para garantir permanência – Futebol Interior

Goiânia, GO, 17 (AFI) – O Vila Nova precisa de apenas um ponto para garantir a permanência na Série B do Brasileiro e espera conquistá-lo nesta sexta-feira, quando recebe o Londrina, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela penúltima rodada.

Diante da importância da partida, a diretoria fez promoção. Quem comprar ingresso na loja Nação Colorada ganha um para o jogo de ida da semifinal da Copa Verde, contra o Nova Mutum-MT, na próxima quarta-feira.

Além disso, o torcedor com a camisa do Vila Nova tem direito a meia-entrada. Os preços inteiros são os seguintes: R$ 40,00 no Setor A, R$ 20,00 no Setor B e R$ 150,00 nas Cadeiras.

Mas as boas notícias não param por aí. Os sócios-torcedores Ouro e Prata poderão levar um acompanhante para a partida.

Foram colocados 8,5 mil ingressos e a expectativa é de casa cheia para empurrar o time contra um concorrente direto. O Londrina é o primeiro da zona de rebaixamento, com 41 pontos, quatro a menos que o Vila.