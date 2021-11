Vila Nova x Guarani – Embalado na luta pelo acesso, Bugre quer 3ª vitória seguida – Futebol Interior

​Goiânia, GO, 05 (AFI) – Embalado por duas vitórias, o Guarani já volta a campo neste domingo, às 18h15, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mas a tarefa não será nada fácil. No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), encara o Vila Nova, que está invicto há nove jogos.

Nas últimas nove rodadas, o Vila Nova conquistou cinco empates e quatro vitórias. Com isso, ocupa a décima posição com 43 pontos, com sua permanência bem encaminhada.

Já o Guarani venceu Sampaio Corrêa e Vasco, ambos por 1 a 0, chegou a 52 pontos e segue na briga pelo acesso, já que o quarto colocado Goiás tem só dois pontos a mais. Aliás, a vitória sobre o Cruzmaltino foi emocionante. Os rivais tiveram pênalti perdido no final e, no contra-ataque seguinte, o Bugre marcou o gol.

VILA NOVA

O técnico Higo Magalhães não perdeu jogadores pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, que terminou 1 a 1. As dúvidas segue sendo Deivid e Pedro Júnior, que estão no departamento médico. A tendência é de que o treinador mantenha a escalação.

“Não nos preocupamos (sequência de invencibilidade), nosso foco é nosso objetivo. Naturalmente, o trabalho vai dando confiança ais atletas, estamos repetindo as escalações, não temos quase ninguém no departamento médico, então isso vai facilitando para a gente colocar o melhor em campo”, disse o treinador.

GUARANI

No Guarani, o técnico Daniel Paulista volta após cumprir suspensão, mas fez mistério e não divulgou os relacionados para o jogo. Ele tem duas dúvidas, pois o lateral-direito Diogo Mateus e o atacante Júnior Todinho deixaram o último jogo com problemas físicos.

Caso não tenham condição de jogo, Mateus Ludke e Allan Victor são as opões. Por outro lado, o Bugre não poderá contar com o volante Índio, que levou o terceiro cartão amarelo. Ele não foi titular na última partida.

“Sabemos que temos de recuperar os atletas. Há desgaste físico, vamos trabalhar para bolar a melhor estratégia para enfrentar o Vila Nova”, disse o auxiliar Daniel Cerqueira.