Vila Nova x Londrina – Em duelo direto contra o Z4, Tigre tenta assegurar permanência na Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 18 (AFI) – Em uma das três partidas que irá movimentar as disputas da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira (19), Vila Nova e Londrina irão se encontrar em um duelo direto contra o rebaixamento. As duas equipes duelam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso OBA, em Goiânia, às 21h30.

Com apenas 1% de chances de rebaixamento, o Vila Nova aparece na 13ª colocação com 45 pontos, mas não sabe o que é vencer há quatro rodadas. Precisando da reabilitação, o Tigre irá garantir a permanência em caso de vitória.

Do outro lado, o Londrina vive uma situação ainda mais complicada na tabela. Apesar de vir de uma vitória em cima da Ponte Preta por 2 a 1 em um duelo direto, a equipe segue na zona de rebaixamento, em 17º com 41. Atualmente, as chances de rebaixamento são de 46%. Para se garantir na Série B de 2022, precisa somar pelo menos mais quatro pontos nestes dois últimos jogos.

VILA NOVA

Com um treino na tarde desta quinta-feira (18), o Vila Nova fechou a preparação para enfrentar o Londrina. Para o duelo, o técnico Higo Magalhães não poderá contar com o lateral-esquerdo Willian Formiga, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Collaço, reserva direto no setor, deve ser o titular. Titular no ataque, Diego Tavares falou do foco na permanência.

“Temos que continuar com essa união que o grupo vem tendo, todo mundo com o mesmo propósito, que é a permanência. Sempre cito a permanência, pois é o principal objetivo do clube. Será um jogo difícil e que vai ser decidido no detalhe. Temos que ficar atentos a todos os detalhes para conseguir a vitória e garantir a permanência”, disse o atacante.

LONDRINA

Do outro lado, o Londrina não tem novos desfalques para a partida, já que não perdeu nenhum atleta suspenso ou machucado em relação a última rodada contra a Ponte Preta. Por outro lado, o técnico Márcio Fernandes deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Eltinho, que está em fase final de recuperação de um incômodo na coxa. Apesar da situação complicada, o comandante mostrou confiança.

“A confiança é muito grande. Sabemos que vamos enfrentar duas grandes equipes, o Vila Nova e o Vasco. Apesar deles estarem mais tranquilos quanto a situação no campeonato, são duas equipes fortes e que vão fazer tudo para conseguir o resultado. Isso não vai mudar nada dentro de campo”.