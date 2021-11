Vila Nova x Vasco – Dupla cumpre tabela, mas quer final digno na Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 14 (AFI) – Fora da briga pelo acesso, o Vasco cumprirá tabela nas últimas três rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E, sem qualquer perspectiva, nesta segunda-feira visitará o Vila Nova, às 18 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), pela 36ª rodada.

A última semana foi bastante tensa em São Januário. Na quarta-feira o Vasco perdeu para o Vitória, por 3 a 0, no Rio, resultado que culminou na demissão do técnico Fernando Diniz e na saída do executivo de futebol Alexandre Pássaro. Com isso, Fábio Cortez, do Sub-20, dirigirá interinamente.

A situação na tabela é confortável, mas decepcionante. O Vasco acumula cinco jogos sem vitória, sendo quatro derrotas consecutivas. Sequência que deixou o time em nono lugar, com 46 pontos, ficando distante dos times que ainda seguem sonhando com vaga na Série A de 2022.

Já o Vila Nova, praticamente livre do rebaixamento, vai usar a reta final da Série B como laboratório para o ano que vem. Na última rodada viu cair uma invencibilidade de 13 jogos – entre Série B e Copa Verde -, ao perder para o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, no Maranhão. O Vila é o 13º, com 43.

TIGRE REFORÇADO

Pela reabilitação, os goianos terão o retorno de três jogadores que cumpriram suspensão automática na última rodada: lateral-direito Moacir, volante Dudu e atacante Clayton. Assim, André Krobel, Éder e Pedro Júnior devem deixar o time e ficar como opção no banco de reservas.

O técnico Higo Magalhães pregou respeito ao Vasco, apesar de o time não estar mais na briga pelo acesso. Por isso, quer o Vila Nova concentrado por um bom resultado.

“Temos que olhar para o nosso lado e entender que é uma decisão. Estamos muito mobilizados para que isso aconteça, para que façamos nosso melhor jogo e conquistemos a vitória. O Vasco vai vir cumprir seus compromissos, honrando a camisa, e nós temos que desenvolver nosso jogo. Isso é o que mais importa, nosso desempenho. Vamos trabalhar forte”, disse em entrevista coletiva.

VASCO SEM CANO

No Vasco, o técnico interino Fábio Cortez tem duas baixas para definir o time titular. Isso porque o atacante Germán Cano e o meia Gabriel Pec receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão automática. Morato e Daniel Amorim são opção no ataque, enquanto Galarza deve entrar no meio-campo.

Em contrapartida, o lateral-direito Léo Matos cumpriu suspensão na última rodada e volta a ter condições de jogo, provavelmente reassumindo a vaga que vinha sendo ocupada pelo jovem Bruno Gomes.