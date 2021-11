Vindo de três derrotas seguidas, time do Brasileirão repatria técnico que deixou arquirrival recentemente – Futebol Interior

Goiânia, GO, 11 (AFI) – Focado na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022, já que faz uma campanha equilbrada no Brasileirão, o Atlético-GO que vem de três derrotas seguidas, entendeu que era o momento de fazer mudanças em sua comissão técnica e na manhã desta quinta-feira (11) oficializou o retorno do técnico Marcelo Cabo. Com isso, Eduardo Souza volta a ser auxiliar permanente.

“O Atlético Goianiense acertou o retorno do técnico Marcelo Cabo. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Rubro-Negro! Momento decisivo da temporada, poucos jogos para o final do Brasileirão, Marcelo Cabo chega para cumprir os objetivos do clube na temporada”, postou o clube nas redes sociais.

Marcelo Cabo, foi desligado recentemente o arquirrival Goiás na Série B, e agora irá fazer a sua terceira passagem pelo Dragão. A primeira aconteceu em 2016, quando ele levou o clube ao título da Série B daquele ano. Já em 2020, aconteceu a segunda passagem onde ficou até 2021 e conquistou o título do Campeonato Goiano, antes de deixar a equipe para acertar com o Vasco.

Após as derrotas para Sport, Flamengo, e Palmeiras, o Atlético-GO caiu bastante na tabela e agora aparece na 15ª posição, com 37 pontos. A equipe está a quatro pontos de vantagem do Z4 e uma das missões de Marcelo Cabo será de acabar o quanto antes com as chances matemáticas de degola.