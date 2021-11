Vinícius Kiss espera que título da Copa SC seja o início do recomeço do Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – O volante Vinícius Kiss, assim como o técnico Jorginho, acredita que o título da Copa Santa Catarina pode ser o ponto de partida para o Figueirense se reerguer. Em pleno centenário, o clube catarinense foi eliminado ainda nas quartas de final do Estadual e não passou da primeira fase na Série C do Brasileirão.

“O ano do centenário acaba com uma conquista importante, propiciando um calendário melhor em 2022. Que possa ser o ano do recomeço para o Figueira e que ele possa conquistar o acesso e voltar à Série A logo”, disse ele à CBN Diário.

Com a conquista, o Figueirense embolsou premiação de R$ 600 mil, uma vaga para a Copa do Brasil de 2022 e uma vaga na Recopa Catarinense contra o Avaí, atual campeão estadual. Sem falar que o Figueirense encerrou um jejum de 25 anos. O último título do Figueirense na Copa SC havia sido em 1996. O Figueirense ainda tem o troféu de 1990 e os vices de 1991 e 1993.

CLUBE FORMADOR!

O Figueirense ainda recebeu outra boa notícia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou por mais um ano o Certificado de Clube Formador. Entre as obrigações para receber o certificado estão a presença de médicos, preparadores físicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e educacionais, e nutricionistas.

“O Figueirense tem uma tradição muito grande nas suas categorias de base, e não se trata apenas de conquistar alguns dos principais títulos do país, mas em formar cidadãos e atletas de alto nível, que verdadeiramente entendam os princípios e valores deste clube centenário”, disse o presidente Norton Flores Boppré.