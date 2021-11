Visando a sustentabilidade, Fortaleza adere a projeto inédito no futebol brasileiro – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – Nesta semana, o Fortaleza, de forma inédita e pioneira no futebol brasileiro, anunciou ações de vanguarda, e que será o primeiro clube do Brasil a adotar a sustentabilidade ao seu planejamento estratégico. Trata-se do projeto “For All” (Para Todos). Segundo o clube, a expressão, carrega em suas iniciais as mesmas do clube que a sustenta (For), e tem vários objetivos e propósitos.

Entre eles, deixar um legado positivo, a partir de ações socioambientais diferenciadas para o universo do futebol, aproveitando-se de seu grande potencial. Visa ainda transformar o Fortaleza em referência em ações sustentáveis, dentre os clubes de futebol no Brasil e exterior. A iniciativa tem a meta ainda de entender, vivenciar e compartilhar o conceito de que é absolutamente possível crescer, gerar resultados e fazer o bem.

ALINHADO COM A ONU

Segundo o Fortaleza, o clube é o primeiro no futebol brasileiro, com essa proposta de desenvolvimento sustentável a alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“Entre programas do For All, estão ações práticas alinhadas aos ODS, seguindo a tendência de grandes organizações planetárias. Em breve, programas serão lançados e, a priori, os em andamento e em construção”, ressalta o Leão cearense.

Entre essas ideias estão: “Universidade Para Todos”; “Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos”; e “Mulheres Empreendedoras do Pici”, propostas em fase de planejamento.