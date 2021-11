Vítima de atentado em Marechal Deodoro morre na UTI do HGE

Morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) o jovem de 23 anos, identificado como Josenildo Sena Alves, conhecido como “Ovo Frito”. Ele havia sido vítima de um atentatado no último mês de outubro, no município de Marechal Deodoro. A morte aconteceu no útlimo domingo (21) e foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde. Ele…

Reprodução / Arquivo

Morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) o jovem de 23 anos, identificado como Josenildo Sena Alves, conhecido como “Ovo Frito”. Ele havia sido vítima de um atentatado no último mês de outubro, no município de Marechal Deodoro.

A morte aconteceu no útlimo domingo (21) e foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensido (UTI) do hospital há 22 dias, após ser alvejado por disparos de arma de fogo no braço e na cabeça, nas proximidades de uma borracharia e do Trevo da Usina Sumaúma.

Esta não foi a primeira vez que tentaram tirar a vida do rapaz, que possui passagens pela polícia por receptação de veículo roubado e porte ilegal de arma de fogo. Em janeiro de 2017, desafetos dispararam contra o jovem de apenas 18 anos na época, às margens do Rio Taperaguá, em Marechal Deodoro, dois dias depois dele deixar o sistema prisional. Quando menor, o rapaz também foi apreendido por vários delitos, dentre eles, roubo e homicídio.