vitória do Avaí é marcada por polêmicas – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 02 (AFI) – A vitória do Avaí por 1 a 0 diante do Brasil, em Pelotas (RS), pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi marcada por duas polêmicas. Uma dentro de campo, com a atitude do volante Bruno Silva, e outra nas arquibancadas, com um torcedor sendo retirado por denúncia de injúria racial.

“VALENTÃO” PREJUDICA AVAÍ

Bruno Silva, do Avaí, foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo após peitar o árbitro reclamando de falta justamente marcada. Mas não acabou por aí.

O ‘valentão’, além de prejudicar o time dentro de campo, ainda arremessou uma caneleira na torcida do Brasil, o que deve ser relatado em súmula e acarretar em mais punição.

INJÚRIA RACIAL

Nas arquibancadas, um episódio ainda mais lamentável: denúncia de injúria racial. O maqueiro do Brasil fez a denúncia e a Polícia Militar retirou o torcedor do Avaí, que depois foi levado algemado para uma delegacia. O maqueiro do time gaúcho também foi conduzido para esclarecer o caso.

E O JOGO?

Mesmo com um a menos, o Avaí venceu por 1 a 0, com gol de Copete. O time se mantém em terceiro lugar, mas agora com 56 pontos, mesmo número do Botafogo e dois a menos do que o Coritiba, que ainda jogam.

A vantagem para o quinto colocado é de cinco pontos, mas pode cair até o fim da rodada. O Brasil segue com 23 pontos, na 20.ª e última colocação, e pode ter sua queda confirmada matematicamente ainda nesta terça-feira em caso de vitória do Brusque.