Vitória x Botafogo-PB e CRB x Moto Club; Times decidem a vida na fase preliminar – Futebol Interior

Salvador, BA, 17 (AFI) – Nesta quinta-feira, serão definidos os últimos dois integrantes da fase de grupos da Copa do Nordeste. CRB e Moto Club se enfrentam às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Mais tarde, às 21h, o Vitória recebe o Botafogo-PB no Barradão. As equipes estão se enfrentando pela terceira pré-eliminatória da competição.

Na última terça-feira (16), o Floresta passou pelo Ferroviário nos pênaltis após ter ficado no 1 a 1. No outro confronto, o ABC bateu o Sousa por 2 a 1, mas como havia perdido na ida por 3 a 0, perdeu por 4 a 2 no placar agregado.

O SONHO DA VIRADA

Após ter sido derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o CRB contará com o apoio de sua torcida para buscar a virada. Já o Moto, joga apenas pelo empate. O técnico Marcinho Guerreiro relacionou 17 jogadores para o último confronto do Papão do Norte nesta temporada.

A equipe conta com alguns desfalques para o confronto. Os zagueiros Rodrigo Barreto e Weder seguem ausentes.

Enquanto isso, o CRB, de Allan Aal, ainda não sabe se volta com a equipe titular sou se repete a escalação do primeiro jogo que contava com muitas reservas em decorrência da briga pelo acesso à Série A.

EQUILÍBRIO NO BARRADÃO

Donos da casa, o Vitória vai com força máxima, segundo o técnico Wagner Lopes.

“Vamos com time completo, sim. Todos aqueles que têm condições de jogo, vamos colocar em campo”, disse o treinador. Porém, o comandante não deve contar com o atacante Marcinho, que está machucado.

Do outro lado, o Belo também conta com desfalques, além da incerteza do treinador Gerson Gusmão.Clayton, Juba, os goleiro Felipe Rhuan Jean, o zagueiro Fred, o lateral-esquerdo Gabriel Araújo e o atacante Itamar foram dispensados na semana do jogo.

Como a primeira partida terminou empatada, em caso de nova igualdade o confronto será decidido nos pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA