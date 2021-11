Vitória x CSA – Azulão tenta embalar para continuar na briga pelo G4 da Série B – Futebol Interior

Salvador, BA, 01 (AFI) – Depois de vencer o Vasco em pleno Estádio São Januário, o CSA volta a campo nesta terça-feira (02), feriado de finados, de olho em mais um resultado positivo para continuar na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, o Azulão visita o Vitória, no Estádio Barradão, às 16h, em jogo válido pela 33ª rodada.

Atualmente com 48 pontos, o time alagoano é oitavo colocado e está há cinco pontos do G4, já que o Goiás que é quarto colocado tem 53. Já o Vitória vive um momento totalmente diferente na tabela. Apesar de vir embalado por três jogos sem derrota, o Leão continua na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 33 pontos. O Brusque, primeiro time fora do Z4 tem 35.

VITÓRIA

Com um treino no final da manhã desta segunda-feira, o Vitória finalizou a sua preparação para encarar o CSA. Para o duelo, a principal novidade será o atacante Samuel, que voltou a se relacionado depois de um tempo treinando separado do restante do elenco para aprimorar a forma física. Mas, neste momento, irá começar no banco de reservas.

Já o meia titular Eduardo, era dúvida após sair com forte dores da partida contra a Ponte Preta, mas ele recuperou a tempo, treinou normalmente e vai para o jogo. No mais, a base da equipe segue sendo a mesma que vem atuando nas últimas rodadas e não deve ter grandes mudanças.

CSA

Do outro lado, o técnico Mozart terá um desfalques importante para montar o time titular do CSA. Isso porque, o lateral-esquerdo Ernandes saiu de campo com dores na panturrilha contra o Vasco e se quer seguiu viajem para Salvador com o restante do elenco. Ele retornou para Maceió, onde irá passar por exames de imagem para descobrir a gravidade da lesão.

Com isso, Kevyn que é substituto direto da posição, será o titular do lado esquerdo. Na outra lateral, Everton Silva mostrou bom futebol na rodada passada e pode ficar com a vaga que vinha sendo de Cristovam, que retorna de suspensão, mas pode começar a partida no banco de reservas.