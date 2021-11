Viúva de tio de Marília Mendonça fala da saudade: ‘Metade de mim foi junto com você’

Tio e assessor pessoal de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, de 43 anos, foi uma das cinco vítimas do acidente aéreo que tirou a vida da cantora, no último dia 5. Oito dias depois da tragédia, Nayara Moura, com quem ele estava casado há quatro anos e é mãe de sua filha de seis meses, postou um vídeo dos dois juntos com a música “Quando se perde alguém”, do cantor André Alves, ao fundo, com os versos “só ficam as lembranças de tudo o que vivemos, na alma há esperança, nos encontraremos”. “Metade de mim foi junto com você”, escreveu ela sobre a dor da saudade em seu perfil no Instagram.