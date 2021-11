Viúva de Tom Veiga desabafa sobre um ano da morte do marido

Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1) para falar sobre o primeiro ano da morte do marido, que faleceu aos 47 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

No Instagram, ela descreveu os acontecimentos após ter sido comunicada sobre o falecimento do intérprete do Louro José e eterno parceiro de Ana Maria Braga no Mais Você. “Há um ano eu acordava mais um dia sem apetite, caminhava até a varanda com o livro que já tinha tentado começar a ler inúmeras vezes e li um capítulo. Depois disso existe um blackout até o início das 16h”, disse.

Ela contou que recebeu a notícia pelo pai, enquanto estava em uma ligação de vídeo com a família.

“Naquela tarde, eu estava na sala com a TV ligada e com o app do iFood aberto selecionando um japonês para pedir, liguei para minha mãe antes de fechar o pedido. Não durou muito, em menos de um minuto da ligação de vídeo, meu pai sai gritando do quarto até a sala onde minha mãe estava: “O Tom, o Tom, o Tom morreu”. Eu não ouvi direito, minha mãe com outra cara que eu não consigo descrever repete com ar de incrédula: “Minha filha, o Tom acabou de falecer”, escreveu a viúva de Tom Veiga.

Cybelle revelou ainda que ficou incrédula com a notícia e desabafou sobre o momento. “Tinha tanta gente na nossa casa, tanta. Eu vou cortar essa parte do dia porque não merece nem ser lembrado a falta de compaixão das pessoas que ali estavam. Eu nunca chorei tanto na minha vida. A noite caiu, e eu que ainda não acreditava na sua partida, tive que entender que ela de fato aconteceu quando a única imagem que vi foi aquele saco preto saindo com você dentro. Que dor. Ainda bem que meu pai estava lá comigo”, relembrou.

Por fim, a viúva de Tom Veiga lamentou que, na época, mesmo enlutada, recebeu “mensagens absurdas” que precisaram ser excluídas de suas redes sociais.