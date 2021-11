Nayara Moura, viúva do tio de Marília Mendonça, publicou um desabafo nesta quinta-feira (11). Através de seu perfil no Instagram, ela compartilhou bilhetes que ele costuma deixar com recados para Nayara e a filha do casal, Laurinha.

“Metade de mim foi embora”, escreveu na legenda da publicação. No primeiro bilhete é possível ler um recado assinado pelo próprio Abicieli Silveira: “Estarão comigo em pensamento! Amo vocês… Nayara, Laurinha. Beijo no coração”.

Confira a publicação: