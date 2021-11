Vivo abre 300 vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, acaba de divulgar mais de 300 novas vagas de emprego voltadas para os profissionais portadores de deficiência (PCDs). A iniciativa visa aumentar a diversidade e incentivar o processo de inclusão dentro da empresa. São diversas as oportunidades por todo o território nacional. Confira!

Vivo anuncia mais de 300 vagas exclusivas para PCDs

Para os interessados que se encaixarem nas atribuições das vagas, as inscrições já começaram e podem ser feitas através do site oficial da Vivo. A empresa vai realizar uma feira online no dia 16 de novembro, detalhando mais informações e exemplificando os cargos e as atividades que deverão ser realizadas pelos contratados.

Fique atento, pois só poderão participar do evento online quem realizar as inscrições até o dia 16. A Vivo ainda pretende agilizar o processo o mais rápido possível, fazendo a divulgação dos resultados e dando um feedback para os inscritos logo após o evento.



Vale ressaltar que no momento de realizar a inscrição, os candidatos devem anexar um documento com laudo médico que comprove e informe suas limitações, tudo para que a empresa consiga preparar o ambiente de trabalho para os contratos com as exigências necessárias para o melhor ambiente possível.

Como se inscrever

Aos candidatos PCDs que possuem interesse nas vagas de emprego disponíveis na empresa, é necessário realizar a inscrição através do link Vivo Diversidade.

No que diz respeito aos salários, a Vivo se compromete a acompanhar o que o mercado vem oferecendo, além dos benefícios como vale alimentação, plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, e muitos outros benefícios.

