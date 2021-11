Vocalista de rock faz xixi em rosto de fã durante show; veja vídeo

A vocalista de uma banda de Rock norte-americana, foi gravada fazendo xixi no rosto de um fã em apresentação ao vivo em festival na Florida. Segundo relata o vídeo, o fã subiu ao palco e deitou aos pés da cantora, pedindo que ela urinasse sobre ele.

Após o show, a banda emitiu um comunicado esclarecendo a situação. “Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome do Rockville. A Sophie se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona”.

Apesar da situação ter causado um alvoroço na internet, o fã alega ter se sentido confortável e ter até gostado da situação.