Você já se preparou para as compras da Black Friday do PIX? Veja dicas

Maior data comercial do mundo, a Black Friday é realizada tradicionalmente um dia após o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos.

Sendo um período especial para o comércio, em tradução livre, a Black Friday significa “sexta-feira negra” e foi criado a partir de um evento financeiro desastroso que levou à falência muitos investidores americanos.

Representando cerca de 4% das vendas anuais do comércio brasileiro, a Black Friday perde somente para o Natal em volume de transações, dando uma ideia do quão importante é este período para o setor.

Iniciada no Brasil em 2010 ainda com ações pontuais, o “dia de preços extremamente baixos” abrange atualmente os mais diversos setores do comércio, com destaque para as seções de eletrônicos e eletrodomésticos, que oferecem os descontos mais atrativos e mais competitivos.

Já chamada de Black Friday do PIX, para 2021, a expectativa de vendas chega a R$ 160 bilhões, representando um montante superior a R$ 5,5 bilhões de reais em vendas na semana.

Pensando em quem está esperando essa sexta chegar, separei algumas dicas para aproveitar as melhores ofertas!

1) Pesquisa os valores dos produtos em diversos sites e compare-os

Cuidado com o Black Fraude! Pesquise antes de comprar e avalie se os produtos estão mesmo com desconto.

2) Em compras online, pesquise a reputação da loja antes de efetuar a transação

Duvide de sites desconhecidos com promoções imperdíveis. Faça uma pesquisa antes para saber se aquela “loja virtual” é confiável. Assim você evita o risco de comprar algo que nunca vai receber.

3) Programe o seu orçamento e não adquira dívidas que não pode pagar

Sei que promoção empolga, mas compras no cartão de crédito geram faturas. Tenha controle sobre os seus gastos e a certeza de que poderá pagar.

4) Procure sites que oferecem cashbacks atrativos

Muitas empresas estão estimulando as compras por meio de descontos e cashbacks (um retorno do valor investido na compra). Encontrar produtos e lojas com bom cashback oferece ainda mais vantagens e economia.

5) Para compras na internet, confira o valor do frete

Cuidado com produtos baratos e fretes exorbitantes!

6) Pergunte: preciso disso?

A vontade de comprar pode ser tentadora, mas é preciso aproveitar a data para comprar o que realmente precisa e não gastar indiscriminadamente.

7) Confira as condições de troca

Certifique-se que o produto adquirido pode ser trocado e quais os critérios para troca, assim você sentirá mais segurança caso fique insatisfeito (a) com o que comprou.

Óbvio que já estamos ansiosos por essas promoções, mas ter um pouco de cautela e seguir essas dicas simples, oferece segurança e boas experiências para quando a euforia acabar.

Ahhh, não esquece de me contar o que comprou de melhor, tá?!

Rodrigo Almeida* – @rodrigoalmeidarp

Relações Públicas, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial (SENAI – Cimatec), pós-graduando no programa de MBA em Tendências e Inovações, Palestrante, Professor Universitário de pós-graduação, Consultor e Diretor da agência CRIATIVOS.