Você sabe o que são rugas periorais? Entenda causas e saiba como tratar

As rugas periorais, também conhecidas como “código de barras”, são aquelas linhas verticais que se formam ao redor dos lábios – principalmente na parte de cima -, e são acentuadas com tabagismo, alta exposição solar e desidratação.

A Dra. Melani Nunes, dentista e especialista em harmonização facial, revelou que essas marcas são formadas a partir da ação muscular, já que os músculos do rosto são contraídos com frequência. Além disso, os fatores ambientais e o envelhecimento também são responsáveis pela formação das rugas periorais.

São inúmeros tratamentos para essa região, desde preenchimento com ácido hialurônico, peelings químicos até aplicação de toxina botulínica. “O mais indicado para “disfarçar” as rugas é o preenchimento labial e também preenchimento na região do código de barras com ácido hialurônico. Ele vai recuperar o volume perdido do contorno dos lábios e “esticar” a região, melhorando imediatamente o aspecto das rugas”, contou a Dr. Melani.