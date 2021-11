Volante comemora permanência e espera fazer história na Lusa – Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – De contrato renovado, o volante Marzagão é só alegria. O jogador não escondeu a felicidade com a permanência na Portuguesa por mais uma temporada.

Em seu Instagram, o camisa 5 rubro-verde disse estar muito motivado e empenhado para conquistar os objetivos com a Lusa em 2022. A equipe do Canindé disputará a Série A2 e a Copa Paulista.

“Feliz com a continuidade de um ciclo que se iniciou em 7 de junho de 2021. Motivado e determinado para que no ano de 2022 possamos conquistar todos os objetivos da Portuguesa, com a graça de Deus e muita fé”, escreveu. “Espero fazer uma linda história com a camisa da Lusa. Rumo à Série A1”, complementou o volante de 34 anos.

OUTRAS RENOVAÇÕES

Além de Marzagão, a Lusa renovou o contrato de outros cinco jogadores. São eles: o goleiro Thomazella, o volante Tauã, o meia Geovani e os atacantes Cesinha e Léo Castro.