Volante do Vitória rescinde e já é anunciado por clube europeu – Futebol Interior

Salvador, BA, 24 (AFI) – O Vitória e o volante Gabriel Bispo entraram e acordo para que o atleta acertasse a rescisão de contrato para que pudesse ser transferido para o Kuopion Palloseura, da Finlândia. Com 24 anos, ele tinha vínculo com o clube até o final de 2022.

Bispo também já não tinha mais espaço no time com o técnico Wagner Lopes.

É OFICIAL

Gabriel, inclusive, já foi anunciado como novo reforço do clube finlandês.

ÚLTIMO JOGO

Mesmo com problemas na Justiça com o clube, cobrando salários atrasados, o jogador entrou em capo pela última vez no dia 29 de setembro, no empate com o Botafogo.

NO CLUBE

No Vitória, chegou em 2019, mas em 2020 foi emprestado par ao Juventude, onde fez boa temporada. Em 2021, apesar da sequência, se demonstrou irregular e perdeu espaço no time.