Volante segue fora e Cuiabá deve repetir escalação que superou o RB Bragantino – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 03 (AFI) – Cuiabá e Chapecoense entram em campo nesta quinta-feira, às 21h, em jogo antecipado da 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma importante vitória, os mato-grossenses querem usar novamente a força da Arena Pantanal para ficarem ainda mais perto da permanência. Já os catarinenses estão em situação bem delicada, cada vez mais próximos do rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Na última rodada, o Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e chegou a 38 pontos, na décima colocação. Para permanecer na elite, o clube trabalha com o objetivo de 45 pontos, mas também já pensa em vaga nas competições continentais.

Há nove jogos sem vencer e vindo de três derrotas seguidas, a Chapecoense está na 20.ª colocação com 13 pontos. Restando nove partidas, pode chegar a no máximo 40, enquanto o Bahia, primeiro fora da zona do rebaixamento, em 16.º, já tem 33.

COMO VEM O CUIABÁ

Para este duelo, o técnico Jorginho terá apenas um desfalque. O volante Auremir está com um desconforto muscular e deve ficar fora nos dois próximos jogos.

Ele já não teria condições de jogo, pois levou o terceiro cartão amarelo diante do Red Bull Bragantino, embora não tenha entrado na partida. Em seu lugar, jogou Yuri Lima, que deve ser mantido. O meia o meia Yesús Cabrera está tratando lesão na coxa e segue como desfalque.

APOIO DA TORCIDA

Jorginho valorizou a última vitória, mas reconheceu que o clube ainda não alcançou o objetivo e pediu apoio da torcida.

“Ficamos em décimo colocados, abrimos oito pontos da zona de rebaixamento, isso é fundamental. Foi muito importante essa vitória, mas ainda não atingimos nosso objetivo, estamos com os pés no chão, ligados e atentos. Esse fator casa vai ser importante porque a torcida tem trabalhado junto”, salientou.

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri Lima, Camilo, Pepê e Max; Jenison e Clayson. Técnico: Jorginho.