Walter, aquele mesmo, é aguardado em Recife para assinar com time rebaixado na Série C – Futebol Interior

Recife, PE, 16 (AFI) – A reformulação do Santa Cruz passará pelo atacante Walter. Após deixar o Botafogo-SP, antes mesmo da final da Copa Paulista, o jogador, ex-Fluminense e Athletico, é aguardado em Recife no próximo dia 24 para assinar com o Coral.

O Santa Cruz buscou Walter após a saída de Pipico, rumo ao Madureira. O time pernambucano quer explorar ações de marketing com a contratação do ‘gordinho’ mais cobiçado do Brasil.

“Onde vai jogar ano que vem? Oh, Jesus. A torcida é louca, meu irmão. É louca. Novidade aí para vocês”, disse Walter.

MAIS DE WALTER

Walter tem 32 anos e começou a carreira no Internacional. Passou por Porto, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico, Atlético-GO, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano e Botafogo.

O jogador sofreu a carreira inteira com problema de peso e foi abraçado, principalmente, por clubes como Athletico e Goiás, tendo sido campeão em ambos os clubes. Pelo Colorado, fez parte do elenco campeão da Libertadores.