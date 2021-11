WhatsApp com lixeira e recuperação de mensagens

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado atualmente no país. a mais utilizada no Brasil. Muitos são os usuários que apagam sem querer alguma mensagem ou mídia importante. É nesse momento que se questiona da possibilidade de uma lixeira no aplicativo. Mas isso é mesmo possível?

Embora o Whatsapp ainda não conte com uma lixeira propriamente dita, as mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos podem ser recuperados mesmo sendo apagados do aplicativo. Isso porque, quando a mídia é baixada pelo mensageiro, o celular cria uma cópia em sua memória interna. O que é um alívio para quem perdeu alguma mensagem importante.

Dessa forma, as fotos e vídeos vindos aplicativo de mensagens podem ser encontrados tanto no celular quando no próprio WhatsApp. Os arquivos também ficam armazenados no backup – que deve ser habilitado – do próprio mensageiro. Todavia, quando são deletados antes da criação do histórico, serão perdidos definitivamente.

Logo, celulares Android e iOS são capazes de recuperar mensagens e outros arquivos do WhatsApp pelo backup ou pelo armazenamento interno do próprio aparelho. Contudo, vale ressaltar que aparelhos da Samsung oferecem um aplicativo “lixeira” específico para guardar mídias e outros documentos excluídos de outros aplicativos.

Quem apagou um arquivo do WhatsApp. O que fazer?



Caso tenha apagado algum arquivo no WhatsApp de maneira equivocada e seu backup estiver habilitado, é possível recuperar a mídia excluída. Lembrando, certifique-se que o histórico das mensagens esteja ativado.

Com isso, ao desinstalar e instalar novamente o mensageiro, uma opção de restauração aparecerá na tela. Ela permitirá que todos os arquivos, incluindo conversas, fotos, vídeos e documentos, sejam recuperados.

Para fins de esclarecimento, o backup é uma funcionalidade que tem como objetivo duplicar tudo que é compartilhado em um aplicativo. Assim, as infamações extras podem ser encontradas tanto no dispositivo quanto na nuvem do sistema operacional.

No WhatsApp em específico, o usuário consegue definir a periodicidade em que as mensagens e demais arquivos devem ser salvos na nuvem (backup), podendo ser mensalmente, semanalmente e até mesmo diariamente.