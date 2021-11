WhatsApp e Instagram já exibem o novo nome

O cofundador do antigo “Facebook”, Mark Zuckerberg, anunciou o novo nome da companhia. Agora, a empresa que gerencia os aplicativos Instagram, WhatsApp, Messenger e Facebook se chama “Meta”.

Veja também: Novos celulares ficarão sem o WhatsApp a partir deste mês; veja a lista

A novidade já pode ser visualizada na parte inferior da tela inicial dos aplicativos sociais, com a mensagem “From Meta”. O antigo termo, “From Facebook” passou a ser exibido na plataforma de mensagens no fim de 2019.

O portal de notícias especializado no WhatsApp, WABetaInfo, começou a perceber a novidade nas versões beta do mensageiro, para Android e iOS. Todavia, só a partir da última semana a mudança alcançou todos os usuários.

Mudança de nome causa curiosidade



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Google Trends, plataforma que gerencia as pesquisas realizada no Google, a expressão “whatsapp from meta” está sendo bastante pesquisada. No entanto, nesta quinta-feira (4), o número de curiosos foi o maior já registrado. Outro termo que está sendo verificado pelos usuários é o “from meta no whatsapp”.

Em redes sociais como o Twitter, muitos usuários também estão se mostrando surpresos com a mudança, e até mesmo confusos com o tal nome “Meta”. Alguns argumentam a possibilidade de o WhatsApp e o Instagram terem sido vendidos, outros compartilham prints de tela perguntando o que teria acontecido.

Metaverso

Segundo Mark Zuckerberg, o novo nome surgiu do novo projeto da empresa, chamado metaverso. O CEO afirmou que a mudança simboliza a ambição da empresa em ser a maior companhia de mídias sociais do mundo.

Zuckerberg define o metaverso como um novo ambiente digital, em que os usuários poderão se conectar como se estivessem “dentro” do mundo virtual. Para visualizar essa grandeza, o empresário ressalta a utilização de avatares digitais.

“No metaverso, você será capaz de fazer quase tudo que você possa imaginar – reunir-se com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar – bem como experiências completamente novas que realmente não se encaixam na forma como pensamos sobre computadores ou telefones hoje”, disse o cofundador.