WhatsApp libera função inesperada; veja

As novidades no aplicativo de mensagens, WhatsApp, não param. Agora, o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil liberou uma função que ninguém estava preparado para receber. O mensageiro vai permitir a ocultação da foto do perfil para determinados contatos no Android.

Veja também: WhatsApp já pode ser usado sem precisar de celular; veja como fazer

Uma ferramenta parecida já está disponível no aplicativo de mensagem, no entanto, a foto de contato só pode ser restrita para todos os amigos ou para nenhum de uma só vez. A nova opção do aplicativo está sendo testada pela própria empresa e, se aprovada, será liberada em breve para o público geral. Uma outra opção semelhante é esconder o status online do aplicativo.

De acordo com o WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, um vínculo foi encontrado com o código na versão beta 2.21.21.2, que traz a ideia de uma nova configuração.

Ademais, o portal apurou que a restrição de visualizar a imagem do perfil será dada pela opção “Meus Contatos”, seguido do termo “Exceto”, para selecionar os contatos proibidos de ver a foto do usuário.



Você Pode Gostar Também:

Ainda de acordo com informações do WABetaInfo, a intenção é que a mesma lista seja utilizada para limitar os usuários de ter acesso a outras informações, como “Visto por último” e “Recado”. Da mesma forma, a aplicabilidade também deve ser liberada para iPhones. Com relação a privatização dos status, já está disponível há anos para o púbico que utiliza iOS.

Por fim, vale salientar que a novidade não foi liberada nem para os usuários da versão beta do aplicativo, sendo apenas testada pelo núcleo interno do mensageiro. Portanto, não é possível afirmar quando será a implementação da ferramenta, no entanto, até que se concretize resta utilizar a opção parecida já disponibilizada.

Whatsapp passa por uma revolução e diversas novas funções serão lançadas

O aplicativo de Whatsapp passa, sem dúvidas, por uma revolução. São diversas novas funções lançadas pelo aplicativo de mensagens. Por exemplo, a empresa está muito próximo de lançar uma nova função em seu aplicativo com o objetivo de estreitar ainda mais os relacionamentos amorosos. A atualização do pack de emojis tratará novas opções para os usuários do App de mensagens.

Até o momento, o aplicativo não conta com emojis com representatividade de cores, o que foi bastante questionado por usuários do mensageiro. Pensando nisso, o WhatsApp elaborou novas figuras com a representação de casais com diferentes tons de pele.

Uma outra função, com certeza, você não sabia. O mensageiro agora permite que históricos de conversas sejam transferidos de um aparelho iOS para Android. Porém, apenas alguns modelos Galaxy, da Samsung, poderiam realizar a operação.

Todavia, o Google permitiu que os backups do mensageiro poderão ser transferidos de iPhones para Androids por meio do cabo USB-C para Lightning. Vale ressaltar que a funcionalidade só será disponibilizada a partir dos novos aparelhos, com Android 12.

E a novidade de que o WhatsApp resgatou a funcionalidade do Orkut? Os ex-usuários do Orkut devem se familiarizar com o novo recurso do WhatsApp. O mensageiro desenvolveu uma funcionalidade semelhante a “Comunidade”, antes oferecida pela rede social já extinta. A novidade foi encontrada pelo XDA – Developers, ao verificar a versão besta 2.21.21.6 do mensageiro, e confirmada pelo WABetaInfo, blog especializado em divulgar notícias da plataforma de mensagens.

Até o momento não há muitas informações sobre a nova ferramenta, mas provavelmente será diferente da opção “Grupo”. Porém, algumas semelhanças já foram detectadas, como o sistema de convites por link ou QR Code, para que pessoas entrem automaticamente na comunidade.