WhatsApp: Nova versão de exclusão para todos

Atenção, brasileiros! Nos últimos dias, o WhatsApp tem passado por diversas atualizações. Além de ter o nome da companhia alterado para Meta, o mensageiro lançará em breve uma função que permitirá a entrada em chamadas de grupo já em andamento.

O WABetaInfo, portal de notícias especializado na plataforma de mensagens, informou esta semana que o WhatsApp está desenvolvendo uma funcionalidade chamada “excluir para todos”, que será utilizada sem limite de tempo.

“Em análise interna, o WABetaInfo conseguiu excluir uma mensagem enviada há quase três meses”.

No entanto, até o momento não é possível afirmar que a nova versão do “excluir para todos” não terá um limite de tempo. Por ainda está em fase de testes, o mensageiro não confirmou se será possível apagar mensagens enviadas antes da ativação do novo recurso.

“O mensageiro pode simplesmente limitar o recurso para mensagens enviadas após a sua liberação, por exemplo”.



Contudo, vale ressaltar que o aplicativo vem testando várias outras funcionalidades, incluindo a possibilidade de pausar a gravação de uma mensagem de voz a qualquer momento. Porém, como as demais, não há previsão para ser liberado na versão estável do mensageiro.

WhatsApp vai dar dinheiro de volta para quem faz pagamentos via app

O WhatsApp começou a testar uma nova funcionalidade que visa conceder cashback aos usuários que realizam pagamento pelo aplicativo. A avaliação está sendo realizada na índica, o maior mercado do serviço de bate-papo.

A plataforma começou a testar o recurso de reembolso em transferências via WhatsApp Pay. Segundo o WABetaInfo, portal especializado no mensageiro, os valores que estão sendo devolvidos variam entre 1 e 51 rúpias indianas (cerca de R$ 0,10 a R$ 3,90) em até cinco transações para contatos diferentes.

Até o momento, não há valor mínimo para a transferência, desta forma, basta transferir o dinheiro para ganhar o bônus. Vale ressaltar que a devolução da quantia só é válida para transações realizadas por UPI (Unified Payments Interface), sistema de pagamentos instantâneos indiano semelhante ao PIX brasileiro.

Devido há alguma limitação, não é possível incluir uma conta e nem usar o cashback caso o telefone seja de fora do território indiano no período de experimentação. Além disso, sem um comunicado oficial do Facebook/Meta, não há como saber se o recurso será liberado para todos os usuários da plataforma.

Contudo, devido à falta de informação, não há previsão para que o serviço chegue no Brasil, ao menos para o período de testes na versão besta do WhatsApp. A Meta deve aguardar as avaliações já em andamento para liberar aos outros públicos.