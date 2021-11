Whatsapp pode ter função de desfazer status

O WhatsApp Beta foi criado para aqueles que gostam de desfrutar de novidades. Essa versão permite que os usuários testem novas funções que podem ou não ser implementadas na plataforma tradicional do aplicativo.

Após sua última atualização, Beta 2.21.22.6, os usuários estão tendo acesso a uma possível nova ferramenta indicada para aqueles que costumam errar na hora de publicar o status, a opção “desfazer”, dentre outras funções.

A nova função pode ser acessada através de um botão exibido logo após a publicação do status, permitindo que o usuário cancele o envio. Pode-se dizer que a nova função é semelhante a disponibilizada por alguns canais de e-mail.

Vale ressaltar que a opção não retorna a publicação para a edição, e sim a exclui automaticamente sem chances para recuperação. Dessa forma, ao usar o botão desfazer, perderá o conteúdo que tinha postado.



Além disso, o WhatsApp informa o usuário quando a exclusão do status acontece, garantindo que fique tranquilo quanto a publicação errada. Portanto, a função pode ser considerada um atalho de exclusão instantânea.

Até o momento, não foi publicada uma data para a implementação da funcionalidade de “desfazer” status, aliás, devido ao período de testes que ainda está em vigência. Mas, se espera que ocorra o quanto antes.

Conta de quem não aceitar novos termos pode ser bloqueada?

O WhatsApp decidiu voltar atrás em sua decisão de bloquear o login de usuários que não aceitarem sua nova política de privacidade. O app de mensagens passou a não mais exigir a ação e continua disponibilizando todas as funcionalidades para os usuários.

Portanto, os usuários que não aceitaram os “Termos de Serviço”, permanecerão com suas contas ativas no aplicativo, sem o risco de também serem punidos com algum bloqueio em serviços.

No entanto, informações concedidas pelo site WABetaInfo afirmam que o ato de não aceitação das novas condições de privacidade do WhatsApp pode comprometer as contas de perfis empresariais.

As contas profissionais que utilizarem provedores de nuvem do Facebook, não receberão mensagens de usuários que não aceitarem os novos termos de adesão. A punição pode impactar negativamente muitas instituições que utilizam o WhatsApp com recorrência, como o SAC.

Logo, recusar ter os dados compartilhados com o Facebook pode reduzir o acesso dos usuários em suas contas comerciais.