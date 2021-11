WhatsApp: Veja como visualizar status de forma anônima

O WhatsApp possui o recurso “status” que permite ao usuário postar alguma foto, vídeo ou texto com duração de até 24 horas, que quando postado fica disponível para todos os contatos do usuário.

Entretanto, o que nem todos sabem é que existe a possibilidade de visualizar um status alheio sem que seja identificado. A opção é disponível na versão tradicional do aplicativo, e para acessar basta fazer alguns ajustes nas configurações do WhatsApp.

Como visualizar o status de forma anônima?

Para conseguir ver os status do WhatsApp de alguém de forma anônima, basta desativar a opção de “confirmação de leitura”. Veja como fazer o procedimento em um aparelho Android:



Clique nos três pontinhos (configurações) na página inicial do aplicativo; Na sequência, selecione a aba “conta”; Feito isso, vá na opção “privacidade” e desative a função “confirmação de leitura”.

Confira agora como desativar a opção no dispositivo iOS:

Vá em ajustes no aplicativo; Na sequência, selecione a aba “conta”; Feito isso, vá na opção “privacidade” e desative a função “confirmação de leitura”.

Vale lembrar que ao desativar a confirmação de leitura, também não será possível verificar quais pessoas visualizaram os seus status. Além disso, também não conseguirá identificar quando alguém leu a sua mensagem ou ouviu o seu áudio em uma conversa.

Caso se arrependa de ter desabilitado a opção, volte as configurações e inclua a confirmação de leitura novamente. Mas lembre-se, isso fará com que os outros tenham acesso ao seu perfil quando visualizar alguma publicação de 24 horas.

WhatsApp vai lançar opção de comunidade

O WABetaInfo, portal especializado em notícias do WhatsApp, anunciou mais detalhes do recurso “Comunidade“. De acordo com o portal, a ferramenta que permitirá um novo agrupamento dentro um grupo já existente terá mais opções de controle por parte dos administradores.

A funcionalidade pode ser utilizada em um grupo de turma em que há panelinhas para a realização de trabalhos, por exemplo. “As panelinhas” são os novos grupos criados pelo mensageiro dentro do grupo original.

O novo recurso terá um espaço privado para as conversas protegido por criptografia de ponta a ponta, sistema de segurança do WhatsApp. Desta forma, para diferenciar as comunidades dos grupos, o ícone terá um formato quadrado com as bordas arredondadas.

Além disso, os administradores poderão adicionar novos membros de forma individual, ou por meio de um link, assim como ocorre atualmente com os convites de grupos. Os anfitriões também terão acesso a mais ferramentas controle, ainda não informadas.

Embora o site já tenha divulgado a novidade, muitos detalhes ainda não foram esclarecidos. Vale lembrar que a Comunidade” ainda está em desenvolvimento no WhatsApp beta para Android e iOS. Contudo, ainda não há data para liberação da ferramenta.