Whindersson Nunes fala sobre canção de Luísa Sonza: ‘Não joguei de penhasco’

Em entrevista à podcast, Whindersson Nunes se posicionou com relação a letra da música ‘Penhasco’, composta por Luísa Sonza, nesta quarta-feira (3).

O influenciador finalmente abriu o jogo sobre a canção da ex-mulher e afirmou que era muito cobrado pelos fãs durante a separação do casal.

Ao longo do bate-papo com as anfitriãs Virgínia Fonseca e Camila Loures, o youtuber afirmou ter encarado o término de outra forma: “Meu modo era não ficar falando. Cada qual tem seu jeito, e tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo”.