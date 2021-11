Whindersson rebate seguidor sobre morte de filho: ‘Fala da minha dor como se fosse novela’

Whindersson Nunes mais uma vez precisou rebater um comentário sobre sua vida pessoal na web. Na última quarta-feira (3), um internauta surgiu no twitter afirmando que o humorista abandonava mulheres que não lhe dessem filhos.

“A mulher só serve para o Whindersson se der um filho para ele. Caso contrário, ele larga a mulher do jeito que ela está”, escreveu o usuário.

“Você está falando da minha maior dor como se fosse uma novela para você, fala da morte do meu filho como um capítulo. E na sua novela, sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com você um senso que você não tem”, rebateu Whindersson.

Após a resposta, o internauta recebeu diversas críticas por parte dos fãs do humorista e de outros usuários da rede social. Por causa da exposição, excluiu o perfil.