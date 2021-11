Workshop: terapeuta realiza encontros gratuitos para auxiliar em autoavaliação

Com o intuito de oferecer ferramentas que auxiliem no processo de autoavaliação, a Coach e Terapeuta Élide Daiana irá promover o Workshop Expanda. O evento que é gratuito será realizado de forma online e acontecerá nos dias 30/11 (terça-feira) e 02/12 (quinta-feira), a partir das 19h.

Durante o evento os participantes poderão avaliar sua vida, através dos pontos que garantem ou não, ao ser humano uma vida de bem-estar e florescimento. Dentre eles: Se informar e avaliar sobre seu nível de satisfação com a vida, sua forma de funcionar e seu nível de esperança em prol dos seus sonhos; reconhecer como está a sua motivação em relação aos objetivos que está traçando para 2022; saber mais sobre motivação, autodeterminação e autoconcordância em relação aos seus sonhos; Iniciar uma limpeza no subconsciente em relação as suas vulnerabilidades; e atualizar suas forças para se preparar para realizar em 2022.