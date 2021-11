Xanddy e Lincoln fazem dueto no Pier Sound; veja

A primeira edição do Pier Sound – evento que está acontecendo aos fins de semana no Pier XV, na Praia de Buraquinho, em Lauro de Freitas contou com os shows do Harmonia e Lincoln e Duas Medidas, com direito a dueto.

A abertura ficou por conta do cantor Lincoln. Logo depois o Harmonia do Samba subiu ao palco e não deixou ninguém parado. Xanddy agradeceu por estar de volta à ativa e contou com a presença icônica de Carla Perez, dançarina e esposa do cantor. As duas bandas se encontraram no palco e fizeram um duento – veja no vídeo abaixo.