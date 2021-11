XII Fórum de Sustentabilidade aborda os potenciais do litoral baiano

Nos próximos dias 16,17 e 18 de novembro será realizado o XII Fórum de Sustentabilidade da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). Neste ano, o tema será ‘os potenciais do litoral baiano’. O evento vai trazer nomes de referência para falar sobre as potencialidades do Litoral Norte, Litoral Sul e da Baía de Todos os Santos.

Assim como em 2020, o fórum acontecerá no formato online, com acesso gratuito. Entre os palestrantes já confirmadas para o evento, está o biólogo Paulo Lara, do Projeto Tamar, e o arquiteto colombiano Maurício Prada, que falará sobre o Case Medellín.