XII Jornada de Dança da Bahia celebra a experimentação entre 11 e 15 de novembro

A Jornada de Dança da Bahia celebra sua 12ª edição entre os dias 11 e 15 de novembro no Teatro Castro Alves e Largo Terreiro De Jesus/Cruzeiro de São Francisco (Pelourinho). O evento vai explorar o tema “Quem não experimentar, não entenderá copiando” – frase da dançarina e coreógrafa Isadora Duncan (1877-1927).

Por conta da pandemia da covid-19, as atividades terão público reduzido e o cumprimento dos protocolos municipais e estaduais, incluindo o respeito aos direitos de acessibilidade das pessoas com deficiência. Convidados da Bahia, de outros estados e também de outros países compõem uma programação de seis espetáculos e atividades formativas para artistas, professores, estudantes e todos os públicos da dança da Bahia.

Tudo está sendo organizado pela Escola Contemporânea de Dança, sob a direção da dançarina Fátima Suarez. Para ela, a possibilidade da Jornada de Dança voltar a acontecer presencialmente é uma oportunidade de reencontro de artistas de várias partes do Brasil e do Mundo, uma retomada de intercâmbios e oportunidades. “O aprendizado da dança precisa fundamentalmente de espaço para acontecer. Nada substitui a presença física e a liberdade de locomoção no espaço que a dança necessita. Será um lindo momento de reencontro e liberdade de expressão”, explica Fatima.