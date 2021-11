Xuxa critica Erasmo Vianna após fala polêmica em ‘A Fazenda’: ‘Não pode ser’

Xuxa Meneghel soube na última terça-feira (2) de uma fala de Erasmo Vianna, apontada pela web somo homofóbica, e não teve papas na língua para criticar o peão.

A eterna rainha dos baixinhos soube do acontecido através de uma página nas redes sociais e nem acreditou no que tinha lido.

“Gente, não deve ser verdade, não pode ser… Para… Para o mundo que eu vou embora com a minha nave… O ser humano não pode estar tão louco, eu já tive falas errôneas, já falei coisas que não devia… Não conheço essa pessoa, mas não pode ser verdade, vamos ver ele pedir desculpas pelas suas palavras erradas”, disparou a loira.

A fala em questão gerou polêmica na web e o ex-marido de Gabriela Pugliesi foi acusado de homofobia pelos internautas. “Quando você corre dentro do mato, de noite, os caras vão transar lá. Aí, encosta nas árvores, fica transando e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando pau lá”, disse durante uma conversa no reality.