Em busca de novos talentos, a Yara anuncia abertura de vagas de estágio. A empresa especializada em nutrição de plantas oferece, ao todo, 50 postos para a edição 2022 do seu programa de estágio, intitulado “Cultivando Experiências”. Há chances para estudantes dos ensinos técnico e superior de diversas áreas, distribuídas entre as unidades da empresa em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso.

Para participar do programa é preciso estar matriculado em uma instituição do ensino superior, nos cursos de Administração, Direito, Engenharia, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Comunicação Social, Marketing, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outros, com conclusão prevista entre julho e dezembro de 2023.

Ainda, as chances de para nível técnico são destinadas a alunos dos cursos de Química, Elétrica, Eletromecânica, Elétrico Instrumentista, Logística, Mecânica, Automação, Informática, Computação, Mecatrônica e Civil e outros, com formação prevista para julho de 2023.

De acordo com a empresa, a ideia é recrutar um grupo de candidatos com perfis diversos, curiosos e ambiciosos, que tenham vontade de ajudar a transformar o mercado e suportar o crescimento da Yara.

Os estagiários serão alocados nas unidades administrativas, em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS), e fabris, em Cubatão (SP), Cascavel (PR), Paulínia (SP), Porto Alegre (RS), Ponta Grossa (PR), Sumaré (SP), Rio Grande (RS), Uberaba (MG) e Rondonópolis (MT). O programa tem duração de um ano.



Com salário compatível com o mercado, eles terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui Seguro de vida, Convênio médico, Convênio odontológico, Vale-transporte ou fretado, Vale refeição ou Vale alimentação ou refeitório no local, entre outros.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa deverão se inscrever diretamente na página da Companhia de Estágios, responsável pelo processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 7 de janeiro.