Yazaki do Brasil tem vagas de emprego pelo país

A Yazaki do Brasil está ofertando vagas de emprego entre as mais diversas áreas de atuação. Se está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, aproveite para conferir se os requisitos se encaixam com suas qualificações e currículo. Confira, a seguir, as vagas e informações sobre o processo seletivo.

Yazaki do Brasil está oferecendo oportunidades de emprego

A empresa Yazaki trata-se de uma multinacional com origem Japonesa. Fundada no ano de 1941, atua em mais de 40 países sendo líder mundial neste segmento. São mais de 300 mil colaboradores que fazem parte da equipe. Yazaki é responsável pela produção de chicotes automotivos, sendo seu produto principal, mas também fabrica acessórios eletrônicos, display e alguns instrumentos.

Dentre os cargos a serem preenchidos, alguns são:



Estagiário de Engenharia de Desenvolvimento de Produção;

Engenheiro de Desenvolvimento de Produto Júnior;

Comprador Técnico;

Gestor de Projetos;

Analista de Processos Júnior;

Analista de Apqp Júnior;

Estagiário em Compras Diretas;

Analista de Desenvolvimento de Produto Pleno;

Analista Comercial Sênior;

Comprador Pleno;

Estagiário de Comunicação, etc.

Os cargos possuem dormentes requisitos e qualificação, é importante que antes do candidato realizar sua inscrição leia atentamente a todas as informações contidas no anúncio do cargo pretendido, além de preencher todos os campos obrigatórios conferindo-os para que não possuam erros, principalmente os meios de contato com o profissional.

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos que têm interesse em participar da seleção Yazaki do Brasil, poderão realizar seu cadastro através do Link de Inscrição.

