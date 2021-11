Zabelê lança releitura de ‘Deusa do Amor’ com colaboração o de Evandro Mesquita

A cantora Zabelê lança uma versão inédita para “Deusa do Amor”, originalmente interpretada por Pepeu Gomes – um dos integrantes do icônico grupo Novos Baianos e também seu pai – que chegou às plataformas no primeiro minuto desta quinta (18).

Esta nova roupagem serve como um aquecimento para ‘Auê’, segundo álbum solo da cantora com estreia prevista ainda para este ano. A canção traz também a colaboração do cantor Evandro Mesquita, que toca gaita na faixa produzida por Wagner Fulco, que já trabalhou com diversos nomes como Elton John, Alanis Morissette, Bob Dylan, Guns N’ Roses, entre outros.