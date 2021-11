Zagueiro Davi pede tranquilidade ao Falcon e define como decisivas – Futebol Interior

Aracaju, SE, 1 (AFI) – O Falcon tem três decisões pela frente para seguir com o sonho de ascender à elite do futebol sergipano. Com oito pontos no Grupo C da Série A2, o time treinado por Luciano Quadros precisa vencer as próximas partidas para avançar de fase.

Pela frente, na quarta-feira, o time de Barra dos Coqueiros vai receber o Riachão, no Estádio João Cruz, com pensamento único: vencer. Para o zagueiro Davi dos Santos, o momento é incômodo:

“Precisamos manter a calma durante os jogos. Infelizmente, o time vem pecando em momentos importantes e os resultados não estão sendo os que a gente quer. Estamos trabalhando dia após dia, com seriedade e dedicação, e não podemos aceitar essa fase. Apesar de não termos perdido, essa quantidade de empate incomoda muito porque poderíamos estar disparados na parte de cima” – afirma Davi.

Ele completa falando sobre a expectativa para enfrentar o Riachão:

“Temos sempre que respeitar a equipe adversária. A superioridade deve ser mostrada dentro de campo, com um bom futebol, buscando o gol a todo momento. Precisamos imprimir o nosso ritmo de jogo, criar as oportunidades e converter em gol. Os atletas que estão aqui foram selecionados a dedo por suas qualidades, então é preciso corresponder à altura do investimento do clube” – destaca o zagueiro.

A partida entre Falcon e Riachão ocorre nesta próxima quarta-feira, 3, às 15h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros. A partida, válida pela oitava rodada da primeira fase do Sergipano A2, terá transmissão ao vivo da Falcon FC TV.