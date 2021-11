Zagueiro do Vitória passa por cirurgia e é desfalque por no mínimo 60 dias – Futebol Interior

Salvador, BA, 2 (AFI) – De acordo com a assessoria do do Vitória, o zagueiro Mateus Moraes passou por uma cirurgia nesta segunda-feira e só retornará em cerca de 60 dias. De acordo com o médico do clube, o procedimento ocorreu tudo certo e de maneira controlada.

O defensor se machucou na partida válida pela Pré-Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, dia 26 de outubro.

A LESÃO

Ele sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro direito.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Rubro-Negro será nesta terça-feira, às 16h, contra o CSA, válida pelo Campeonato Brasileiro. O clube vive momento delicado na competição e está na zona de rebaixamento em 18°.