Zayla será desmascarada pela própria mãe em ‘Nos Tempos do Imperador’

Zayla (Heslaine Vieira) será desmascarada pela própria mãe nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. A vilã irá revelar que chantageou Pilar (Gabriela Medvedovski) para que ela se separasse de Samuel (Michel Gomes).

Desconfiada, Cândida (Dani Ornellas) seguirá sua filha até a Ordem Terceira e vai escutar uma conversa entre ela e a sua rival. Ficará nítido que a princesa da Pequena África ameaçou Pilar na intenção de ficar com o ex-namorado.

“Fiz isso, sim! Para proteger o Samuel dessa víbora, que só fez ele sofrer! Largou ele aqui sozinho e foi-se embora para o estrangeiro, estudar para ser médica…”, assumirá Zayla.

Chocado com o que descobriu, Samuel perguntará para a jovem se ela teria coragem de entrega-lo para Tonico (Alexandre Nero). “Você vem me falar de traição? Você, que escondeu de mim o seu passado, que não confiou em mim? Que sempre estive do seu lado, que faria qualquer coisa pelo seu amor”, rebaterá ela.