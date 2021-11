Zayla simulará sexo com paletó de Samuel em ‘Nos Tempos do Imperador’

Doente de amor, Zayla (Heslaine Vieira) não procurará remédio na vida noturna, como sugere a letra de “Boate Azul”. A vilã cederá aos desejos doentios e invadirá a casa de Samuel (Michel Gomes) nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”.

O mocinho estará no Recôncavo Baiano para realizar obras em sua residência, quando a ex-namorada chegará ao limite da obsessão, invadirá sua casa e chegará a simular sexo com o paletó do amado.

Tudo isso acontecerá enquanto Samuel e Guebo (Maicon Rodrigues) fazem uma trilha. “Foi por ali que vi a Pilar (Gabriela Medvedovski) pela primeira vez. Tinha levado um tiro dos jagunços de Tonico (Alexandre Nero)”, lembrará o ex-músico. “E acabou flechado pelo amor quando menos esperava! Pior é que a diaba da flecha está aí até hoje, não sai de jeito nenhum!”, dirá o amigo.

Samuel irá dizer que seu amigo sabe bem o que é se apaixonar. “Está falando da Zayla? Perdi a esperança. Ela está cada dia mais longe… e mais esquisita”, lamentará em resposta.

Enquanto isso, Zayla chegará na casa e simplesmente se sentirá como sua dona. “Samuel, cheguei! Onde você está, meu amor?”, gritará. Completamente fora da realidade, ela entrará no quarto de seu ex, abrirá o guarda-roupas e pegará um paletó. A vilã deitará na cama com a peça de roupa do rapaz como se estivesse fazendo sexo.