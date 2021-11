Zezé di Camargo sobre Marília Mendonça: ‘Ela já era maior que eu’

Em entrevista Zeca Camargo, no UOL, ele contou qual foi a reação de Marília a ser convidada pela dupla. “Ela ligou para a mãe dela do nosso lado, chorando e dizendo que tinha realizado o sonho dela de cantar com os ídolos. Ela nem percebia que era mais importante para a gente cantar com ela do que ela cantar com a gente”, disse.