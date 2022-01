14º salário do INSS: Quando será pago o novo benefício; veja o calendário

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam a liberação do 14º salário desde 2020. No entanto, o Projeto de Lei 4367/20 que trata da temática só ganhou forças recentemente no Congresso Nacional.

A proposta é de autoria do deputado Pompeo de Mattos e já recebeu o parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e Família e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Veja também: BPC: INSS decide prorrogar concessão de benefício por videochamada

O texto segue agora para análise na Comissão de Justiça e Cidadania antes de seguir para plenário do Senado Federal. Lembrando que para entrar em vigor, ainda precisa passar pela sanção presidencial.

Mudanças no 14º salário do INSS

Você Pode Gostar Também:

Inicialmente, a intenção era conceder o abono extra nos anos de 2020 e de 2021. Muitos foram os motivos para isto, como a pandemia do coronavírus e a antecipação do calendário do 13º salário.

No entanto, devido ao atraso na tramitação do projeto, caso aprovado, o benefício não será mais liberado nos anos mencionados, obviamente. Neste caso, segundo a Comissão de Finanças e Tributação, o 14º salário será repassado:

14º salário de 2020 deverá ser pago em março de 2022;

14º salário de 2021 deverá ser pago em março de 2023.

Com relação aos recursos para custeio do benefício, a Comissão de Finanças e Tributação também estabeleceu os meios. Este era um ponto que gerava bastante críticas, uma vez que no texto original não havia as considerações necessárias. Conforme a definição, o financiamento virá:

Revogação de algumas isenções fiscais também para 2022 e 2023;

Redirecionamento de dividendo até 2023;

O aumento de alíquotas de CSLL de setores financeiros para 2022 e 2023.

Calendário de janeiro de 2022 do INSS

Enquanto a tramitação do 14º salário ocorre no plenário, o INSS continuará os pagamentos mensais dos benefícios aos aposentados, pensionistas e demais segurados. Vale lembrar que estes terão salário reajustado, conforme o novo salário mínimo, que passará de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022. Veja o cronograma se janeiro a seguir:

Para os que recebem um salário mínimo

Final Janeiro 1 25/jan 2 26/jan 3 27/jan 4 28/jan 5 31/jan 6 01/fev 7 02/fev 8 03/fev 9 04/fev 0 07/fev

Para os que recebem mais que um salário mínimo

Final Janeiro 1 e 6 01/fev 2 e 7 02/fev 3 e 8 03/fev 4 e 9 04/fev 5 e 0 07/fev