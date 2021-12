14º salário tem pagamentos confirmados para dezembro de 2021?

O pagamento do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda é uma incógnita para os segurados. Pensando nisto, vamos esclarecer alguns pontos concernentes a proposta a seguir. Continue nos acompanhando!

14º salário do INSS

O Projeto de Lei 4367/20, de autoria do deputado Pompeo de Mattos, recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Na ocasião, foi decidido que os repasses do abono, se concedidos, serão realizados nos anos de 2022 e 2023.

Isso porque, no texto original da proposta a previsão era que os pagamentos do 14º salário acontecessem em 2020 e 2021, o que não é mais viável devido ao tempo em que o documento ainda precisa tramitar no Congresso Nacional.

Como vai funcionar o pagamento do 14º salário?

Com a aprovação por parte da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, os pagamentos do abono extra ficaram para os meses de março dos próximos anos. Confira:

14º salário que deveria ter sido pago em 2020, será pago em março de 2022;

14º salário que deveria ter sido pago este ano, será pago em março de 2023.

Ademais, outra recente definição acerca do novo benefício diz respeito aos valores que serão concedidos. A Comissão também estabeleceu que o pagamento do abono será limitado a dois salários mínimos em vigência.

Neste caso, os segurados que ganham um salário mínimo receberão uma quantia equivalente a dois pisos nacionais, já os beneficiários que recebem mais que um salário mínimo, receberão no máximo um abono igual a também dois pisos nacionais.

No que se refere a metodologia de pagamento, ainda não foi definida por parte dos responsáveis, mas a intenção é que o novo benefício seja liberado junto a mensalidade referente ao mês de março.

Vale ainda ressaltar que o 14º salário ainda não foi aprovado, embora já tramita em caráter conclusivo. Contudo, ainda deve passar por análise na última Comissão da Câmara e, caso seja aprovado, seguirá para o Senado Federal. Recendo concessão por parte dos senadores, será encaminhado para a sansão presidencial.