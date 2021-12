2022 no azul: saiba como se planejar e acabar com as dividas no próximo ano

Com a chegada de um novo ano, surgem os planos de viagens, compras e novas aquisições mas junto vem as metas a serem alcançadas, e na maioria das vezes a grana não dá conta. Pensando nisso, a economista Gabriela Chaves contou ao portal iBahia cinco dicas de como ficar no azul em 2022.

Entenda suas fontes de renda

Segundo Gabriela, o primeiro passo para fazer planejamento financeiro é entender quais são as suas fontes de renda mensais e a partir dela, acompanhar a entrada de dinheiro é importante. “A desorganização financeira muitas vezes é fruto de uma remuneração muito baixa e não de uma má gestão.” contou

2. Renda extra ou redução de custos?

Quando pensamos em renda, o maior culpado sempre é o baixo salário. Com individamento, as pessoas acabam recorrendo aos empréstimos. Neste sentido, a dica da economista é que “cada pessoa analise, de acordo com com a sua realidade, se há alguma forma de obter renda extra, reduzir gastos ou realizar economias que diminuam os valores das contas de cartão de crédito.”

3. Construa uma reserva de emergência

A já parou para pensar na importancia de ter um ‘colchão financeiro’, aquela grana guardada permite que famílias consigam lidar com imprevistos. E aí, parou para pensar, se acontecer um problema no carro ou na sua geladeira, você teria R$1.000 ou R$2.000 disponíveis? Se a resposta for ‘não’ é hora de repensar.

Como criar uma reserva de emergência:

Para criar uma reserva de emergência é preciso calcular o custo básico de vida como moradia, alimentação, saúde e transporte e guardar pelo menos seis vezes esse valor. Parece uma tarefa meio dificil, mas pode começar guardando o que consegue. A ideia de se ter seis meses de uma reserva de emergência é a cobertura no caso de desemprego.

E para autônomos?

Já para as pessoas autônomas esta moderação precisa ser maior devido à oscilação nas rendas e vendas. A reserva de emergência é uma fonte de saúde mental, afinal ela traz segurança, você sabe que não importa o que aconteça, terá aquele recurso para utilizar.

4. Defina objetivos



Com a chegada de 2022 é hora de colocar no papel quais são os seus planos. Faça uma lista como os seguintes tópicos: qual o plano, como pagar despesas, quitar dívidas ou realizar um sonho. Na hora de colocar em prática, priorize os que devem ser concluídos primeiro. Se você tem R$200 mensais ou menos para quitar dívidas, use apenas esse valor.

Tenha em mente que tudo leva tempo. Se você tem uma dívida pequena, se organize para sair dela em até 2 anos. Se tem uma dívida média, se estruture para sair em até 5 anos. Caso tenha uma dívida grande, alinhe para sair dela em até 10 anos.

5. Aprenda mais sobre educação financeira

É importante e necessário aprender a gerenciar as finanças, fazer uma reserva, evitar ciladas, golpes e endividamentos. Existem iniciativas, que ensinam economia e finanças, gratuitamente, nas redes sociais.