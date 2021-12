3 dicas para diminuir o estresse antes das avaliações 

Mesmo o estresse sendo inevitável para muitos estudantes, não é algo que precisa destruir a vida ou afetar o desempenho nas futuras avaliações.

Ele surge como uma resposta do corpo para algumas situações vivenciadas, ou seja, com quem estuda para as mais diversas finalidades, por exemplo.

O estresse pode surgir em estudantes da educação básica que se sentem muito pressionados, vestibulandos que precisam conciliar muitas atividades, bem como concurseiros, que vivem altas emoções com tantas matérias para estudar.

Desse modo, existe um cenário que favorece o surgimento do estresse em estudantes. Como evitá-lo e amenizar esses momentos? Selecionamos três dicas que podem ajudar a controlar esse problema. Acompanhe.

Pense em possibilidades positivas, não em catástrofes

Segundo Kathryn Tristan, cientista da Universidade de Washington, “a maneira menos útil de nos preocupar e estressar é imaginar que o pior desastre possível pode acontecer”.

Ela chama isso de “aterrorizante”. Um pensamento negativo leva a outro, e antes que você perceba, está visualizando todas as maneiras como vai ser reprovado não só nas provas, mas na vida como um todo.

Concentre-se em dicas de estudo que funcionam

Não há nada mais estressante do que estudar na noite anterior à prova da faculdade ou então somente umas semanas antes de um concurso.

Além de ser pressão pura, é naturalmente impossível absorver todas as informações necessárias.

Além disso, seguindo esse cronograma, você não dorme o suficiente, sabotando sua capacidade de se concentrar e pensar com clareza no dia seguinte.

Por isso indicamos que você divida grandes projetos em várias tarefas menores. Mantenha um planejador e estabeleça prazos para cada disciplina que precisa aprender.

Também é fundamental estudar de forma inteligente. Por exemplo, algumas pesquisas descobriram que hábitos comuns de estudo, como somente ler e assistir a uma aula, não são tão eficazes sozinhos.

O ideal mesmo é agregar outras fórmulas, como anotações, flashcards, mapas mentais, etc.

Mexa-se

De acordo com Kathryn Tristan, cientista da Universidade de Washington, “a movimentação é uma maneira natural de limpar a energia bloqueada e estressada”.

Isso melhora o seu humor, reduz a ansiedade e ajuda você a pensar com mais clareza. Escolha atividades que você realmente goste , como caminhar, correr, dançar ou exercícios aeróbicos.

E então, gostou da matéria?