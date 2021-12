3 maneiras de verificar o status da garantia da Apple facilmente 2022

Quando você compra um produto da Apple na loja, no site de comércio eletrônico e em parceiros off-line, recebe uma garantia limitada de um ano. É o mesmo para os produtos recondicionados que você compra oficialmente na loja da Apple. A garantia pode ser atualizada com o pacote de garantia AppleCare + por um prêmio extra. Quando você compra um produto Apple, é importante verificar o status da garantia para que, se algo der errado com o produto, você possa saber se está coberto pela garantia. Existem várias maneiras de verificar o status da garantia da Apple, e você pode fazer isso no site de suporte, site de cobertura e página de suporte.

Se você também possui um produto Apple, mas não sabe como pode verificar o status da garantia do produto, este artigo pode ser útil para você. Neste artigo, mencionaremos todas as maneiras pelas quais você pode verificar o Status da garantia da Apple.

Verificando o status da garantia da Apple usando meu site de suporte

O site de suporte da Apple não só ajuda você com suas dúvidas, mas também pode ajudar a informar o status da garantia do dispositivo que você está usando. Se você quiser verificar o Status da garantia da Apple usando o site de suporte, siga as etapas abaixo-

Abra o navegador em seu PC ou telefone e vá para o site de suporte da Apple. Você pode clicar aqui ligação , e você será direcionado ao site oficial de suporte da Apple.

No site de suporte, clique no Faça login no meu suporte. Ao clicar nesse botão, você será solicitado a fazer login usando o ID Apple e a senha. Digite seu ID Apple e senha para continuar.

Ao fazer login com seu ID Apple, você receberá uma lista de todos os dispositivos associados ao seu ID Apple.

Agora, clique no dispositivo para o qual deseja verificar o status da garantia.

Se você vir uma marca de seleção verde acompanhada por Ativo, isso significa que sua garantia está ativa. Se você vir um ponto de exclamação amarelo acompanhado por Expirado , isso significa que sua garantia expirou.

A partir daqui, você também pode verificar se você está qualificado para o AppleCare e pode comprá-lo, se desejar.

Verificando o status da garantia da Apple usando o site de cobertura

Outra forma de verificar o status da garantia de seu produto Apple é usando o site de cobertura da Apple. Para verificar o status da garantia do produto, você precisará do número de série desse item. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a verificar o status da garantia da Apple usando o site de cobertura –

No navegador, acesse o site de cobertura da Apple. Você pode fazer isso clicando aqui ligação .

Na página que se abre, você será solicitado a inserir o número de série do produto Apple cujo status de garantia você deseja verificar.

Depois disso, você terá que inserir o código para verificar se você não é um robô. Depois de fazer isso, clique em Prosseguir. Na próxima página, você poderá ver se a garantia do seu produto está ativa ou expirou.

Verificando o status da garantia da Apple usando o aplicativo My Support

Você pode baixar o aplicativo My Support no seu iPhone ou iPad e, em seguida, verificar o status da garantia usando esse aplicativo. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Em primeiro lugar, baixe o Meu apoio aplicativo em seu iPhone ou iPad na App Store.

Abra o aplicativo e toque em seu nome / ícone de avatar.

Aqui, toque no Cobertura , e você verá a lista de todos os dispositivos Apple associados ao mesmo ID Apple.

Isso mostrará que você pode todos os dispositivos Apple junto com seu status de garantia. Se o dispositivo não estiver na garantia, o status será mostrado como Fora do prazo de garantia.

Se o status da garantia não for exibido, toque no Validade da Cobertura para verificar a validade da garantia.

Palavras Finais

Essas são todas as maneiras pelas quais você pode verificar o status da garantia da Apple. Se você estiver usando um produto Apple e quiser verificar o status da garantia do dispositivo, siga as etapas fornecidas neste artigo para verificar o status da garantia do dispositivo.